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बलरामपुर-उतरौला मार्ग पर बुधवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने ऐसी भिड़ंत हुई कि पांच परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गईं। उतरौला क्षेत्र के अक्सीबड़हरा गांव के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतकों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच थी। हादसे में दोनों मोटरसाइकिलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। घटनास्थल पर दो टूटे हेलमेट और एक मृत बकरी भी मिली है।

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