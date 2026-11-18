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ललिया थाना क्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाया कि 11 मार्च 2026 की रात करीब आठ बजे से उसे परेशान किया जा रहा है। आरोप है कि तीनों लोगों ने मिलकर इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई और उस पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर अश्लील बातें करते हुए पांच लाख रुपये की मांग की गई।युवती के मुताबिक, रुपये नहीं देने पर एआई की मदद से उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी गई। फोन पर गाली-गलौज करने के साथ ही हत्या की चेतावनी भी दी गई।पीड़िता ने पहले ललिया थाने और पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर रुकैया, मीम बानो और इंतजार खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह को सौंपी गई है।