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यूपी: अखिलेश आठ को जाएंगे अयोध्या, राममंदिर से दूरी पर सियासी चर्चा
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आठ अक्तूबर को अयोध्या आएंगे। वह पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय के आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम में राममंदिर दर्शन का उल्लेख नहीं होने से सियासी चर्चा शुरू हो गई है। पवन पांडेय अयोध्या विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी घोषित हैं। ऐसे में अखिलेश का उनके आवास पर धार्मिक आयोजन में शामिल होना चुनावी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पवन पांडेय ने कहा कि नवंबर में अखिलेश राममंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे।
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