VIDEO: तेज आंधी-पानी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, धान-गन्ना फसल को नुकसान

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अयोध्या के तारुन में आई तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सुबह तक मौसम सामान्य था, लेकिन दोपहर बाद अचानक हुए बदलाव से तेज आधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवा-पानी से पकी तैयार धान की फसल को भारी नुकसान की आशंका है। खेतों में धान की फसल गिर गई है। वहीं, गन्ने की फसल जो पिछले दिनों आए चक्रवात से धराशायी हो गई थी, जिसे किसानों ने किसी तरह बांधकर खड़ा किया था, वह आज की तेज हवा व बारिश से फिर से बर्बाद होने की आशंका बनी हुई है।

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