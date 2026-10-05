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अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में बदला मौसम, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि
अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र में सोमवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली। रूदौली ,शुजागंज क्षेत्र में बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। अचानक बदले मौसम से लोग हैरान रह गए। बारिश और ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों ने बताया कि मौसम साफ रहने के बाद अचानक बादल घिर आए और कुछ देर में बारिश के साथ ओले गिरने लगे।
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