VIDEO: सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल, किया गया शुभारंभ

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अयोध्या के रुदौली विधानसभा में सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को विकासखंड रुदौली परिसर में सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक रामचंद्र यादव ने फीता काटकर किया। परिसर में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागवार स्टॉल लगाए गए। सेवा सेतु में शिक्षा, पशुधन, स्वास्थ्य, कृषि, आंगनबाड़ी, पंचायत राज, समाज कल्याण और ग्राम्य विकास विभाग ने स्टॉल लगाए। यहां पहुंचे ग्रामीणों को संबंधित योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को कृषि योजनाओं, पशुपालकों को पशुधन विभाग की सुविधाओं तथा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों एवं महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया गया। विधायक रामचंद्र यादव ने स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान कराना है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी तरह की लापरवाही न हो। कार्यक्रम में एसडीएम विनोद गुप्ता,खंड विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता, भगवानदीन,तेज तिवारी, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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