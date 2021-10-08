Ayodhya News: सवा करोड़ के सिंहासन पर विराजे विघ्नहर्ता

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ट्रस्टी समाजसेवी आदित्य सुल्तानिया ने बताया कि सोमवार को गणेश चतुर्थी का आयोजन धार्मिक उल्लास के साथ किया जाएगा। सुबह भगवान का अभिषेक, पूजन और विशेष शृंगार होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे श्री गणेश का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भगवान के पूजन-दर्शन के साथ चांदी का सिंहासन विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। (संवाद) विज्ञापन

ट्रस्टी समाजसेवी आदित्य सुल्तानिया ने बताया कि सोमवार को गणेश चतुर्थी का आयोजन धार्मिक उल्लास के साथ किया जाएगा। सुबह भगवान का अभिषेक, पूजन और विशेष शृंगार होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे श्री गणेश का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भगवान के पूजन-दर्शन के साथ चांदी का सिंहासन विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। (संवाद)

अयोध्या। रामनगरी में 10 दिवसीय गणेशोत्सव का शुभारंभ सोमवार से होगा। राम मंदिर समेत पूरे शहर में भव्य आयोजन होंगे। गणेश चतुर्थी पर रामनगरी में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का दिव्य दरबार सजेगा। दुल्हा सरकार के महल श्री जानकी महल ट्रस्ट में भगवान के लिए करीब 70 किलो चांदी से भव्य सिंहासन तैयार कराया गया है। करीब सवा करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सिंहासन पर श्री गणेश विराजमान हो चुके हैं। चांदी के इस आकर्षक सिंहासन को देखने के लिए श्रद्धालुओं में उत्सुकता है।