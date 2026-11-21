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परिषदीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विवाद भी सामने आने लगा है। शनिवार को 358 शिक्षकों की सूची जारी होने के बाद बीएसए कार्यालय में शिक्षक विद्यालयों के विकल्प और समायोजन को लेकर जानकारी जुटाने में लगे रहे। शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया कि बीएसए कार्यालय की ओर से विद्यालय लॉक करने की प्रक्रिया और रिक्त विद्यालयों की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। इससे शिक्षकों में असमंजस है। वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद्र ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विद्यालय लॉक करने सहित प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां दी जा रही हैं। किसी भी शिक्षक को जानकारी से वंचित नहीं रखा जा रहा है।

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