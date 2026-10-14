VIDEO: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान, फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र देने की अनिवार्यता खत्म

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अयोध्या के रूदौली में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम शामिल कराने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आयोजित इस अभियान में नए मतदाताओं, नवविवाहित महिलाओं और सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बुधवार को तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी बनाने और बूथ स्तर पर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराने पर चर्चा की गई। एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता ने अमर उजाला की टीम से बातचीत में बताया कि निर्वाचन आयोग ने निरंतर पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को आसान किया है। अब फार्म-6 के साथ अलग से घोषणा पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पात्र नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभियान का उद्देश्य कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान में उन युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा, जो पहली बार मतदान के लिए पात्र हुए हैं। इसके अलावा मतदाता सूची से छूटे नागरिकों, नवविवाहित महिलाओं, दिव्यांगों और बेघर मतदाताओं के नाम भी प्राथमिकता के आधार पर जुड़वाने के लिए जागरूक किया जाएगा। पात्र नागरिक अपने बूथ पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करने और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ समन्वय बनाकर अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, स्वास्थ्य कर्मियों और विभिन्न सरकारी विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवेदन करने वाले नागरिकों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए मृत मतदाताओं के नाम हटाने तथा डुप्लीकेट प्रविष्टियों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई भी जरूरी है। एसडीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और विशेष अभियान के दौरान पात्र नागरिकों को बूथ तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में बीजेपी से रघुनंदन चौरसिया कांग्रेस से तारिक और बसपा हिम्मत सिंह सरोज, शिवसेना से संतराम, समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष छोटे लाल यादव तथा तहसील अध्यक्ष विंध्याचल सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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