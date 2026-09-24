{"_id":"6ab4f929fa5cc872240d046b","slug":"video-video-ganaesha-paratama-vasarajana-ka-lkara-parashasana-sataraka-25-satabra-ka-haga-vasarajana-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन सतर्क, 25 सितंबर को होगा विसर्जन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामनगरी में गणेश उत्सव के बाद 25 सितंबर को प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। अयोध्या धाम की प्रतिमाओं का विसर्जन नया घाट और कैंट क्षेत्र की प्रतिमाओं का निर्मलीकुंड, गुप्तारघाट पर किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि पूजा कमेटियों व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर मानक के अनुरूप ध्वनि रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित रूट पर पर्याप्त पुलिस बल व प्रकाश व्यवस्था रहेगी

... और पढ़ें