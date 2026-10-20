Video: अयोध्या में रामपथ पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन

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विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रामपथ पर पथ संचलन निकाला गया। गणवेशधारी स्वयंसेवकों का संचलन तुलसी उद्यान से शुरू होकर हनुमानगढ़ी तक पहुंचा। इसमें करीब 300 स्वयंसेवक शामिल हुए। सीताकांत सदन के महंत रामानुज शरण और श्रीराम आश्रम के महंत जयरामदास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संचलन संपन्न हुआ।

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