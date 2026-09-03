VIDEO: अचानक बारिश से बदला रामनगरी का मौसम, नजर आए ऐसे नजारे

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अयोध्या। रामनगरी में बृहस्पतिवार को दोपहर करीब दो बजे अचानक बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सड़कों पर पानी गिरने लगा और लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। बारिश शुरू होते ही लोग छाता लेकर और कई लोग भीगते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना होते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को भी बारिश के बीच आवागमन में परेशानी हुई। कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य स्थानों पर रुक गए।

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