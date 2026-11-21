{"_id":"6b01498f129ea5e3a407cc93","slug":"video-sampoorna-samadhan-diwas-was-organised-in-sadar-tehsil-in-ayodhya-dm-heard-problems-of-people-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, डीएम ने सुनीं लोगों की समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में सदर तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में जमीन विवाद, राजस्व, पेंशन, राशन कार्ड, आवास, विद्युत, पेयजल और सड़क से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा आईं। जिलाधिकारी ने एक-एक फरियादी की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम शशांक त्रिपाठी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी शिकायत लंबित न रखी जाए और हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि विवाद बढ़े नहीं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीएम सदर, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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