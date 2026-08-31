{"_id":"6a95501e524d1a24330d9767","slug":"video-ayathhaya-ma-kanaha-ka-pashaka-sa-jhal-taka-janamashhatama-para-galjara-haaa-bjara-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में कान्हा की पोशाक से झूले तक, जन्माष्टमी पर गुलजार हुआ बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में जन्माष्टमी को लेकर चौक बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। कान्हा की पोशाक, मुकुट, बांसुरी और झूले की दुकानों पर खरीदारी के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं। घरों में लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर पूजन सामग्री और सजावटी सामान की भी मांग बढ़ी है। दुकानदारों के मुताबिक त्योहार नजदीक आने के साथ बाजार में खरीदारी और तेज होने की उम्मीद है।

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