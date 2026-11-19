{"_id":"6aff092d044d39b886091638","slug":"video-ayathhaya-610va-urasa-ka-makhaya-rasama-23-sa-26-navabra-taka-thashabhara-sa-jataga-safa-sata-oura-jayarana-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: 610वें उर्स की मुख्य रस्में 23 से 26 नवंबर तक, देशभर से जुटेंगे सूफी संत और जायरीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या: रुदौली में चिश्ती साबरी सिलसिले के महान सूफी संत हजरत शेख अहमद अब्दुल हक उर्फ मखदूम साहब का 610वां सोलह दिवसीय उर्स रुदौली में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। 11 नवंबर से चांद नजर आने के साथ दरगाह शरीफ में सज्जादानशीन मुतवल्ली शाह अम्मार अहमद अहमदी नय्यर मियां की अध्यक्षता में महफिल-ए-समा (कव्वाली) के साथ उर्स का आगाज हो चुका है। उर्स के मुख्य कार्यक्रम 23 से 26 नवंबर तक आयोजित होंगे। इनमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न प्रदेशों से सूफी संत, जायरीन और अकीदतमंद पहुंचेंगे। जायरीनों के ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। उर्स के दौरान दरगाह शरीफ में प्रतिदिन रात 7:30 बजे इशा की नमाज के बाद महफिल-ए-समा आयोजित हो रही है। दरगाह शरीफ के सरकारी सूफी कव्वाल शावेज वारसी सूफियाना कलाम पेश कर रहे हैं। 20 नवंबर की रात खानकाह शेख उल आलम में मदरसा जामिया चिश्तिया का 25वां दीक्षांत समारोह होगा। इसके मुख्य वक्ता खानकाह मुनअम्मिया, पटना बिहार के सज्जादानशीन डॉ. शमीम उद्दीन मुनामी होंगे। समारोह में 16 हाफिज और तीन आलिम को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। 23 नवंबर को सुबह 6:15 बजे दरगाह शरीफ की मस्जिद में कुरानख्वानी और जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के साथ मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसमें मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल कादरी सकलैनी संबोधित करेंगे। रात नौ बजे सज्जादानशीन नय्यर मियां की अध्यक्षता में महफिल-ए-हाजरी होगी। इसमें देशभर के प्रमुख सूफी कव्वाल अपनी हाजिरी पेश करेंगे। कार्यक्रम देर रात करीब एक बजे तक चलेगा। 24 नवंबर को शाम 5:30 बजे मस्जिद दरगाह शरीफ में मुफ्ती शफी आलम अशरफी साबरी का खिताब होगा। रात नौ बजे खानकाह शेख उल आलम में महफिल-ए-समा आयोजित होगी। 25 नवंबर को दोपहर दो बजे खानकाह में कव्वाली होगी। शाम 5:30 बजे दरगाह शरीफ में नय्यर मियां दीप जलाकर चरागदान की रस्म अदा करेंगे। रात 9:30 बजे खानकाह में महफिल-ए-समा होगी। इसी दौरान देश के सूफी विद्वानों और सज्जादानशीनों की मौजूदगी में कई इस्लामिक पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। 26 नवंबर को होगा विसाली कुल, अदा होगी गुस्ल की रस्म उर्स का सबसे महत्वपूर्ण दिन 26 नवंबर होगा। तड़के तीन बजे पहला कुल होगा। सुबह छह बजे फज्र की नमाज के बाद सज्जादानशीन नय्यर मियां मखदूम साहब की मजार को केवड़ा और गुलाब जल से धोकर इत्र लगाने की रस्म अदा करेंगे। इस गुस्ल की रस्म में हजारों की संख्या में जायरीन शामिल होंगे। दोपहर दो बजे खानकाह मखदूम साहब में खिरका शरीफ की महफिल होगी। इसी दौरान हजरत शेख उल आलम मखदूम साहब का आखिरी विसाली कुल आयोजित किया जाएगा। इसमें देशभर की दरगाहों से आए सज्जादानशीन और हजारों जायरीन शिरकत करेंगे। नय्यर मियां देश के विभिन्न हिस्सों से आए जायरीनों और क्षेत्रीय लोगों को मखदूम साहब के पवित्र वस्त्र जुब्बा शरीफ सहित विभिन्न बुजुर्गों के तबर्रुकात की जियारत कराएंगे। इसके बाद असर की नमाज अदा कराकर उर्स का समापन होगा। उर्स के दौरान मखदूम साहब के खिरका शरीफ और पवित्र तबर्रुकात की जियारत के लिए नगर की सड़कों पर बड़ी संख्या में जायरीन उमड़ेंगे। उर्स के साथ लगने वाला मेला करीब एक माह तक चलेगा। इसमें महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी संख्या में भीड़ रहती है।

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