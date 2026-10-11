अभिनेत्री कंगना रनौत ने किए रामलला के दर्शन, बोलीं- बहुत ही पावन भूमि है अयोध्या

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फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद प्रसन्नता जताई। बहुत ही पावन भूमि है। दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा परिसर जो बहुत ही सुंदर है। अब भव्य मंदिर में दर्शन कर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने परिवार के साथ दोबारा अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने की इच्छा जताई।

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