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मां ज्वाला देवी नगर पंचायत खिरौनी से गुजरने वाली शारदा सहायक नहर पर लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए शासन ने 12 मीटर चौड़े नए पुल को मंजूरी दी थी। व्यापारियों की मांग थी कि पुराने पुल के अगल-बगल छह-छह मीटर के दो पुल बनाए जाएं या पुराने पुल के स्थान पर ही पुल बनाया जाए।करीब दो महीने पहले निर्माण शुरू होने पर व्यापारियों ने विरोध जताया था।उनका कहना था कि पुल तिरछा बनने से दोनों तरफ के कई मकान एप्रोच मार्ग की चपेट में आ जाएंगे। इस पर जिलाधिकारी ने दीपोत्सव तक निर्माण रोककर जांच कराने का आश्वासन दिया था।लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राहुल राय ने बताया कि प्रशासन और व्यापारियों के साथ बैठक के बाद उसी स्थान पर निर्माण की सहमति बनी है। 15 दिसंबर तक नहर चालू होनी है। इससे पहले कुछ काम पूरा करा लिया जाएगा।