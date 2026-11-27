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मार्ग चौड़ीकरण का काम जुलाई से चल रहा है। नगर में रामलीला, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के कारण प्रभावितों ने प्रशासन से अतिरिक्त समय मांगा था। लोक निर्माण विभाग ने 15 नवंबर तक की मोहलत दी थी। हालांकि, परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा के पर्व के चलते अभियान शुरू नहीं हो सका।विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब जल्द ही दो-तीन दिनों के भीतर नगर में अतिक्रमण हटवाया जाएगा। दायरे में आने वाली दुकानों और मकानों पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं। चौड़ीकरण के बाद सड़क की कुल चौड़ाई 12 मीटर होगी। इसमें सात मीटर डामर की सड़क बनाई जाएगी। दोनों ओर ढाई-ढाई मीटर की पटरी का निर्माण कराया जाएगा।