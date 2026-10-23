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औरैया के बिधूना में सनसनीखेज वारदात, घर में चारपाई से बंधी मिली वृद्ध महिला की लाश

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:24 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:24 AM IST







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बिधूना कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 62 वर्षीय अकेली महिला का शव घर में चारपाई से साड़ी से बंधा हुआ संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। महिला घर पर अकेली रहती थीं, जबकि उनके पति और दो बेटे फरीदाबाद में निवास करते हैं। पड़ोस की एक बच्ची जब तसला लेने पहुंची, तो उसने घटना की जानकारी दी। ... और पढ़ें

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