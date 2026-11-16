{"_id":"6afa68f7a395772bff0102c8","slug":"video-fog-slows-down-vehicles-in-amethi-making-travel-from-highways-to-villages-difficult-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमेठी में कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार, हाईवे से गांवों तक सफर में परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमेठी में मौसम में बदलाव के साथ सोमवार सुबह जिले में सीजन का पहला कोहरा छाया। सुबह सड़कों पर निकले लोगों को सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया। कई स्थानों पर दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट गई। इससे हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। सुबह काम पर जाने वाले लोगों, स्कूली बच्चों और मालवाहक वाहनों के चालकों को भी परेशानी हुई। कोहरे का असर सुबह की यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया। अमेठी-सुल्तानपुर मार्ग, गौरीगंज-जायस मार्ग और लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालक कम गति से चलते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक दिक्कत हुई। धुंध के कारण सामने से आने वाले वाहनों का पता देर से चल रहा था। सड़क किनारे खड़े वाहन और अचानक रास्ता पार करने वाले लोग भी चालकों के लिए परेशानी का कारण बने। कई वाहन चालकों ने जल्दबाजी के बजाय सावधानी से आगे बढ़ना बेहतर समझा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के बीच से गुजरने वाले संपर्क मार्गों पर भी धुंध का असर रहा। गौरीगंज के वाहन चालक राजेश कुमार ने बताया कि सुबह कोहरे में सामने चल रहे वाहन का पता देर से चलता है। अमेठी के बाइक चालक दीपक मिश्रा के मुताबिक दोपहिया वाहन चलाते समय सड़क पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। मुसाफिरखाना के कार चालक राकेश यादव ने बताया कि कम दृश्यता में सफर का समय बढ़ जाता है। जगदीशपुर के मालवाहक चालक अनिल वर्मा के अनुसार कोहरे में सड़क किनारे खड़े वाहनों को देख पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह के अनुसार, सुबह के समय कोहरे और ठंड से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें। अस्थमा के मरीज अपनी दवाएं नियमित लेते रहें। सांस फूलने, सीने में जकड़न या लगातार खांसी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार, मौसम में बदलाव के साथ सुबह के समय कोहरा छाने की स्थिति बन रही है। तापमान में गिरावट और वातावरण में नमी का असर सुबह की दृश्यता पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में सुबह और शाम ठंड बढ़ने के आसार हैं।

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