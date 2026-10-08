VIDEO: एकलव्य स्टेडियम में पहली बार सजेगा प्रदेश स्तरीय तैराकी का मंच

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अंबेडकरनगर के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10 और 11 अक्तूबर को पहली बार सीनियर महिला-पुरुष राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रदेशभर से तैराक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। इस वीडियो में जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी से प्रतियोगिता की खासियत, आने वाले खिलाड़ियों की संख्या, तैराकी की स्पर्धाओं, स्वीमिंग पूल की तैयारियों और राष्ट्रीय स्तर के लिए होने वाले चयन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की गई है। साथ ही स्वीमिंग पूल और प्रतियोगिता की तैयारियों के विजुअल के जरिए आयोजन की पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया है।

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