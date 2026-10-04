अंबेडकरनगर में बुढ़वा तालाब में डूबने से युवक की मौत

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अंबेडकरनगर में अलीगंज थाना क्षेत्र के दहियावर के निकट दरवेशपुर गांव में रविवार की सुबह शौच के लिए निकले कन्हैयालाल के पुत्र सुरेंद्र कुमार (45) की बुढ़वा तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार के सदस्यों में गम का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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