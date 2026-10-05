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अंबेडकरनगर में बदला मौसम, छाया अंधेरा, हुई बारिश

Mon, 05 Oct 2026 03:56 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Mon, 05 Oct 2026 03:56 PM IST
अंबेडकरनगर में बदला मौसम, छाया अंधेरा, हुई बारिश
अंबेडकरनगर में अकबरपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक मौसम बदल गया। आसमान काले बादलों से ढक गया और बारिश भी होने लगी। इसके कारण गुजर रहे लोगों को वाहनों की लाइट को जलाकर सफर करना पड़ा। बारिश के बाद गर्मी से भी लोगों को राहत मिली।
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