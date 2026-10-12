{"_id":"6acce4b8034defe425027e77","slug":"video-video-opposition-parties-have-no-issues-against-the-bjp-keshav-prasad-maurya-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video- भाजपा के खिलाफ विरोधी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं- केशव प्रसाद मौर्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा कि इंडी गठबंधन मुद्दा विहीन, इनके पास केंद्र सरकार और भाजपा की राज्य सरकारों के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। गलत नंबर गिनाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता का समर्थन इनको प्राप्त नहीं है। मोदी के नेतृत्व में 2014 से लगातार काम किया जा रहा है। गांव और शहर में एक जैसा विकास हो रहा है। यह इनसे सहन नहीं हो रहा है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते मुद्दे को हवा दे रहे हैं। फर्जी आंदोलन की हवा निकल गई है। नाम जोड़वाने की भी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट को भी राजनीति में घसीटने का कार्य किया जा रहा है। शिवजी की बरात नहीं है। राहुल गांधी को शिवजी की बरात के बारे में कुछ नहीं पता है। यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा।

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