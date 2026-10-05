रिजेक्टेड और नार्मलाइजेशन के नाम टीईटी अभ्यर्थियों को किया गया फेल

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यूपीटीईटी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सवा लाख अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया। 100 नंबर से अधिक नंबर पाने के बावजूद नार्मलाइजेशन के आधार पर फेल कर दिया गया। अपराधियों के जैसा व्यवहार कर रहा है। जान बूझकर अभ्यर्थियों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। जब तक मांगें नहीं पूरी जाएंगी वह आंदोलन जारी रखेंगे।

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