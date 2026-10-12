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प्रतियोगी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष पंहुच गए

विनीश कुमार

Updated Mon, 12 Oct 2026 07:26 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 07:26 PM IST







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प्रतियोगी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष पंहुच गए

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