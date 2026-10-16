फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   धनीपुर मंडी के बाहर जाम, अंदर भीगता धान

धनीपुर मंडी के बाहर जाम, अंदर भीगता धान

Fri, 16 Oct 2026 11:28 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:28 PM IST
धनीपुर मंडी के बाहर जाम, अंदर भीगता धान
धनीपुर मंडी जीटी रोड पर धान की फसल लेकर जाम में फंसे किसान परेशान दिखे, वहीं अंदर बारिश में धान भीगने से किसानों की परेशानी बढ़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नवरात्रि विशेष: घने जंगलों के बीच विराजमान मां सिंहवाहिनी, कलचुरी काल की प्राचीन प्रतिमा है खास पहचान

Goddess Singhvahini, enshrined amidst dense forests, is an ancient idol dating back to the Kalachuri period.
Madhya Pradesh
16 Oct 2026

दिल्ली: कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में निकली तिरंगा यात्रा, पुलिस की निगरानी में आगे बढ़े प्रदर्शनकारी

Tiranga Yatra taken out in inner circle of Connaught Place
Delhi
16 Oct 2026

ओलावृष्टि से धान की फसल बर्बाद, किसानों ने मांगा 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा

Paddy crop destroyed by hailstorm; farmers demand compensation of Rs 50,000 per acre
Chandigarh-Punjab
16 Oct 2026

त्योहारों के मद्देनजर महाराजा रिजेंसी में लगी एग्जीबिशन, महिलाओं ने की जमकर खरीदारी

Exhibition held at Maharaja Regency ahead of the festive season; women shop extensively
Ludhiana
16 Oct 2026

नंगल में युवक की हत्या, पुरानी रंजिश का शक

Youth murdered in Nangal; old enmity suspected
Chandigarh-Punjab
16 Oct 2026
विज्ञापन

फिरोजपुर मंडल के 9 स्टेशनों पर रेल जन संवाद, यात्रियों से लिया फीडबैक

'Rail Jan Samvad' (public interaction) held at 9 stations in Firozpur Division; feedback collected from passengers
Chandigarh-Punjab
16 Oct 2026

नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की अवैध बिक्री पर सख्ती, केमिस्टों को एसएसपी की हिदायतें

Instructions to chemists regarding the illegal sale of drugs used for intoxication
Chandigarh-Punjab
16 Oct 2026
विज्ञापन

पलवल नागरिक अस्पताल: एनएचएम कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन, हर महीने सात तारीख तक वेतन देने की मांग

Protest by NHM employees at Palwal Civil Hospital
Palwal
16 Oct 2026

VIDEO: जानवर की आवाज निकालकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, छह गिरफ्तार

Gang that committed thefts by mimicking animal sounds busted; six arrested
Agra
16 Oct 2026

VIDEO: मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना

Asha and Asha Sangini workers have announced an indefinite sit-in protest starting October 16, demanding an increase in their honorarium.
Mainpuri
16 Oct 2026

VIDEO: सीएमओ कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना जारी

Health workers receive support from ASHA workers
Mainpuri
16 Oct 2026

VIDEO: शह और मात के खेल में प्रतिभा दिखा रहे खिलाड़ी

Players demonstrating their talent in the game of checkmate
Mainpuri
16 Oct 2026

VIDEO: बिजली गिरने से एक ही परिवार तीन लोगों की मौत, मचा चीत्कार

Three members of the same family killed by a lightning strike; cries of anguish erupt.
Kasganj
16 Oct 2026

VIDEO: फंदे पर लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

Body of a widow found hanging; her family alleges murder
Agra
16 Oct 2026

VIDEO: बेमौसम बारिश से फसल बर्बादी पर मुआवजे की मांग, किसानों का धरना

Farmers stage protest, demanding compensation for crop destruction caused by unseasonal rain
Mathura
16 Oct 2026

सीधी: संजय टाइगर रिजर्व में पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता दिखा बाघ त्रिशूल, सफारी के दौरान रोमांचित हुए पर्यटक

A tiger named Trishul was spotted attempting to climb a tree in the Sanjay Tiger Reserve
Madhya Pradesh
16 Oct 2026

कानपुर: रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होने पर लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे

People are risking their lives to cross while the railway crossing gate is closed.
Kanpur
16 Oct 2026

कानपुर: इंडियन ओवरसीज बैंक के सामने बस्ती बनी डंपिंग जोन, सड़क किनारे कूड़े का अंबार

Kanpur: Residential area opposite Indian Overseas Bank turns into a dumping zone
Kanpur
16 Oct 2026

नवरात्र के छठवें दिन कूष्मांडा देवी मंदिर में शुभ संस्कारों की रही धूम

Auspicious Rituals Take Center Stage at Goddess Kushmanda Temple on the Sixth Day of Navaratri
Kanpur
16 Oct 2026

घाटमपुर: सजेती के नेहुरापारा में अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने पर हंगामा, नई लगवाई

Uproar in Nehurapara following the vandalism of an Ambedkar statue; a new one installed
Kanpur
16 Oct 2026

कानपुर: केस्को ने नहीं हटाए बिजली के पोल, नया शिवली रोड चौड़ीकरण का काम सुस्त

Kanpur: KESCO Fails to Remove Electricity Poles; Road Widening Work on New Shivli Road Stalls
Kanpur
16 Oct 2026

कानपुर: रखरखाव के अभाव में चिल्ड्रन हेवन पार्क की बदहाल

Kanpur: Children Haven Park in a state of disrepair due to lack of maintenance
Kanpur
16 Oct 2026

कानपुर: रखरखाव के अभाव में चिल्ड्रन हेवन पार्क की बदहाल

Kanpur: Children Haven Park in a state of disrepair due to lack of maintenance
Kanpur
16 Oct 2026

कानपुर: पीएसी मोड़ चौराहे के पास चैंबर का टूटा ढक्कन, हादसे का खतरा

Kanpur: Broken cover on a sewer chamber near PAC Mor intersection poses accident risk
Kanpur
16 Oct 2026

कानपुर: चकेरी के पीएसी मोड़ चौराहे के पास बने बस स्टैंड की हालत खराब

Kanpur: Bus stand near PAC Mor intersection in Chakeri in poor condition
Kanpur
16 Oct 2026

कानपुर: जरीब चौकी क्रॉसिंग की सड़क टूटी, हादसे का खतरा

Kanpur: Damaged road at Jarib Chowki crossing poses risk of accidents
Kanpur
16 Oct 2026

कोरबा में 9 हाथियों के दल की दस्तक: चचिया-चिकनीपाली के बाद लबेद के आसपास मूवमेंट, ड्रोन से निगरानी

announcement, monitoring elephants with drone cameras, strictly prohibiting selfies and videos near elephants.
Chhattisgarh
16 Oct 2026

संदीपनी भारद्वाज बोले- आपदा राहत के नाम पर फर्जी टेंडरों का खेल, केंद्र से मिले करोड़ों रुपये का हुआ दुरुपयोग

Sandipani Bhardwaj stated that a racket involving fake tenders was operated in the name of disaster relief, and that crores of rupees received from the Centre were misused.
Rampur Bushahar
16 Oct 2026

बिलासपुर: उपायुक्त राहुल कुमार बोले- रेलवे निर्माण में तेजी लाएं, समय सीमा में पूरा करें काम

Deputy Commissioner Rahul Kumar says—accelerate railway construction and complete the work within the stipulated timeframe.
Bilaspur
16 Oct 2026

महराजगंज: दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध के संदेश की जरूरत

world needs buddhas message of peace not war
Maharajganj
16 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed