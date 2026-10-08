{"_id":"6ac75ef6d1423c86130e8079","slug":"video-thatha-ka-kacanapara-ma-bjal-ka-jhalta-tara-bjal-vabhaga-mana-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"दादों के कंचनपुर में बिजली के झूलते तार, बिजली विभाग मौन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में दादों थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में 11 हजार वोल्ट की झूलती बिजली की लाइन से करंट उतरा और दो युवकों की माैत हो गई। एक अक्तूबर को हुई इस घटना के बाद से गांव में मातम छाया है। जान गंवाने वाले संदीप सिंह और सहजुल के परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं। कंचनपुर ही नहीं आसपास के छह गांवों में बीते डेढ़ वर्ष में ऐसी ही छह माैतें और हो चुकी है। आठ माैतों के बाद भी बिजली विभाग ने इन गांवों में झूलते तारों को ठीक करने की जरूरत नहीं समझी है।

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