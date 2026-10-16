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प्रदेश सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल गोरखपुर-लखनऊ के बीच

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 16 Oct 2026 02:37 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 02:37 PM IST







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अलीगढ़ के स्पोर्टस स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल गोरखपुर और लखनऊ के बीच खेला जा रहा है। गोरखपुर टीम पिंक जर्सी में है, जबकि लखनऊ नीली जर्सी में। ... और पढ़ें

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