{"_id":"6aba34975adfce61b6010283","slug":"video-kaugdhayagaja-ka-kal-natha-para-karana-ka-eka-ha-sahara-mahavara-ka-nava-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कौड़ियागंज की काली नदी पार करने का एक ही सहारा, महावीर की नाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अकराबाद के काैड़ियागंज इलाके में काली नदी किनारे बसे 10 गांव में करीब 30 हजार की आबादी रहती है। इन गांवों में रहने वालों के जीवन-यापन के लिए हर जरूरी चीज काली नदी के पार मिलती है। नदी पार करने के लिए इन लोगों के पास सबसे नजदीकी साधन एक नाव है। ये सिर्फ नाव नहीं... यहां के लोगों के लिए ये स्कूली वाहन, एंबुलेंस और जन परिवहन का साधन भी है।

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