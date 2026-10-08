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कंचनपुर में करंट से बुझे दो घरों के चिराग, परिजनों का रो-रोकर है बुरा हाल

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 08 Oct 2026 03:10 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 03:10 PM IST







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अलीगढ़ में दादों थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में 11 हजार वोल्ट की झूलती बिजली की लाइन से करंट उतरा और दो युवकों की माैत हो गई। एक अक्तूबर को हुई इस घटना के बाद से गांव में मातम छाया है। जान गंवाने वाले संदीप सिंह और सहजुल के परिजनों के आंसू थम नहीं रहे हैं। ... और पढ़ें

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