{"_id":"6acc7f354630fe297d02f199","slug":"video-harathaaagaja-mada-ma-brasha-sa-hajara-katal-thhana-bhaga-itajama-nakafa-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरदुआगंज मंडी में बारिश से हजारों कुंतल धान भीगा, इंतजाम नाकाफी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोमवार को हरदुआगंज उप मंडी में हुई बारिश से खुले में रखा हजारों कुंतल धान भीग गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बावजूद धान को बचाने के कोई इंतजाम मंडी स्थल पर नहीं थे। बारिश शुरू होते ही कुछ व्यापारी मजदूर लेकर मंडी पहुंचे। उन्होंने तिरपाल से धान को बचाने का प्रयास किया। कुछ व्यापारियों ने पड़ोसी दुकानदारों के बरामदे में बोरियां रखवाकर धान को भीगने से बचाने की कोशिश की। हालांकि, अधिकांश धान बारिश की बौछारों से भीगता रहा। रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट...

... और पढ़ें