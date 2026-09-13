{"_id":"6aa69ef804d39d27fe007198","slug":"video-haraoma-nagara-ka-kaii-ghara-ma-mahana-sa-10-kal-ka-pakaga-ma-nakal-raha-na-kal-aata-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरिओम नगर के कई घरों में महीनों से 10 किलो की पैकिंग में निकल रहा नौ किलो आटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरिओम नगर के कई घरों में महीनों से 10 किलो की पैकिंग में निकल रहा नौ किलो आटा

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:32 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:32 PM IST







Link Copied



अलीगढ़ के हरिओम नगर में रहने वाले कई लोगों के घरों में महीनों से 10 किलो की जगह नौ किलो आटा ही आ रहा था। शक हुआ तो स्थानीय प्रोविजन स्टोर संचालक दिलीप से इसकी शिकायत की गई। इसके बाद घटतौली का पता चला। लोगों का सवाल है कि घटतौली पर कार्रवाई करने वाला विधिक माप विज्ञान विभाग कहां है। ... और पढ़ें

विज्ञापन