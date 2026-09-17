Aligarh News: रोडवेज कर्मियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर किया प्रदर्शन

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संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो 21 सितंबर को लखनऊ स्थित परिवहन निगम मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, आंदोलन के पहले चरण में 10 सितंबर को गेट मीटिंग कर कर्मचारियों को मांगों के संबंध में जागरूक किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में बुधवार को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधन को लगातार अवगत कराया जा रहा है।प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय संरक्षक विनोद कुमार शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष शांति स्वरूप, क्षेत्रीय मंत्री अनिल कुमार शर्मा, हीरालाल उपाध्याय, पुरुषोत्तम उपाध्याय, तुषार चौधरी, अमित उपाध्याय ने कहा कि मांगों का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। धरने में अलीगढ़ क्षेत्र के विभिन्न डिपो और इकाइयों से बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे। इनमें सोरन सिंह, अभिषेक पंडित, बच्चू सिंह, राजेंद्र सिंह, शिवम शर्मा, मुकेश कुमार आदि थे।