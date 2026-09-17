Aligarh News: आज के कार्यक्रम

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रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता शाम 4 बजे।

वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता शाम 7 बजे।



भजन संध्या :

टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से एक शाम जगन्नाथ के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।

सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर खाटू श्याम भजन संध्या शाम 6 बजे।



सुंदरकांड पाठ :

अचल ताल : गणेश मंदिर में सुंदर कांड का पाठ शाम 6 बजे।



संकीर्तन :

अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव पर संकीर्तन शाम 4 बजे।

देवछठ मेला :

खेरेश्वर : खेरेश्वर महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले का शुभारंभ शाम 6 बजे।

शृंगार दर्शन :

महावीरगंज : दाऊजी महाराज मंदिर में देवछठ महोत्सव पर शृंगार दर्शन शाम 7 बजे।

बैठक :

नौरंगाबाद : रतन प्रेेम डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में हनुमंत कथा को लेकर बैठक दोपहर 1 बजे।

रामबाग कॉलोनी : गली नंबर-2 स्थित कार्यालय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक सुबह 11 बजे।

सेवा संकल्प अभियान :

सेंटर पॉइंट : अटल चौक पर नगर निगम की ओर से सेवा संकल्प अभियान का आयोजन शाम 7.30 बजे।

रूप सज्जा प्रतियोगिता