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Aligarh News: केबल चोरी की एफआईआर न लिखने पर थाना प्रभारी लाइन हाजिर

Thu, 17 Sep 2026 02:52 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:52 AM IST
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Station House Officer transferred to Police Lines for refusing to register an FIR regarding cable theft
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
नलकूप की केबल चोरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करना विजयगढ़ थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। एसएसपी नीरज जादौन ने थाना प्रभारी सतीश चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया। एसएसपी के निर्देश पर अब चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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गांव बरौठ निवासी विजय रावत ने एसएसपी से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके खेत पर नलकूप लगा हुआ है। 10 सितंबर की रात करीब दो बजे चोर आरी से केबल काटकर ले गए। उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी थी। आरोप है कि सूचना देने के बाद भी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई।
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विजय रावत ने एसएसपी को बताया कि गांव में चोरी की अन्य घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया।
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कार्यवाहक थाना प्रभारी पुनीत भाटी ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीओ संजय कुमार त्यागी ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर थाना प्रभारी सतीश चंद्र को लाइन हाजिर किया गया है।
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