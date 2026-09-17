Aligarh News: केबल चोरी की एफआईआर न लिखने पर थाना प्रभारी लाइन हाजिर

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गांव बरौठ निवासी विजय रावत ने एसएसपी से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके खेत पर नलकूप लगा हुआ है। 10 सितंबर की रात करीब दो बजे चोर आरी से केबल काटकर ले गए। उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी थी। आरोप है कि सूचना देने के बाद भी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई।विजय रावत ने एसएसपी को बताया कि गांव में चोरी की अन्य घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया।कार्यवाहक थाना प्रभारी पुनीत भाटी ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीओ संजय कुमार त्यागी ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर थाना प्रभारी सतीश चंद्र को लाइन हाजिर किया गया है।