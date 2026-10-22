{"_id":"6ad9bc9c9814908b3d0e38b9","slug":"video-emaelsa-canava-ka-le-algaugdhha-ma-palga-parataya-ravana-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमएलसी चुनाव के लिए अलीगढ़ में पोलिंग पार्टियां रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एमएलसी चुनाव के लिए अलीगढ़ में पोलिंग पार्टियां रवाना

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 22 Oct 2026 01:04 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 01:04 PM IST







Link Copied



आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्तूबर को अलीगढ़ में मतदान होगा। इसके लिए 22 अक्तूबी को अलीगढ़ के नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं। ... और पढ़ें

विज्ञापन