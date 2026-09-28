एएमयू में छात्रसंघ चुनाव की मांग तेज, बैरिकेडिंग कर छात्रों ने लगाया जाम

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एएमयू में छात्रसंघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन सोमवार को और तेज हो गया। छात्रों ने डक पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया और जाम लगा दिया। इससे कैंपस में आवागमन प्रभावित रहा। छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित करने, चुनाव अधिकारी नियुक्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर यासिर फहद आठ दिन से डक पॉइंट पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

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