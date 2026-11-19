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अलीगढ़ का वेलकम गेट 60 टन लोहे का बना, 200 किलो के ताले, 1.68 लाख एलईडी से होगा रोशन
अलीगढ़ के जीटी रोड पर महरावल कट के पास लगभग बनकर तैयार साठ टन लोहे का भव्य प्रवेश द्वार। इसके बीच में रखे दो विशाल ताले। एक तरफ सुंदर पार्क। जी हां, जीटी रोड पर महरावल कट के पास बन रहा शहर का भव्य प्रवेश द्वार लगभग बनकर तैयार है। इस प्रवेश द्वार में अलीगढ़ की धार्मिक विरासत, सनातन संस्कृति और औद्योगिक पहचान को एक साथ एक स्थान पर संवारा गया है जिससे अलीगढ़ आने-जाने वाले देशी-विदेशी मेहमानों को यहां की समृद्ध झलक मिलेगी।
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