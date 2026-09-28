{"_id":"6aba340916e3512a5a04451f","slug":"video-algaugdhha-ka-saaarapaefa-javana-ka-sailta-harata-ataka-sa-mata-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के सीआरपीएफ जवान की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीआरपीएफ जवान प्रमोद कुमार शर्मा (43) का रविवार सुबह 5 बजे श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान पीटी कराते समय साइलेंट अटैक से निधन हो गया। मूल रूप से सादाबाद कोतवाली के क्षेत्र ऊंचागांव(सुसाइन) रहने वाले प्रमोद कुमार का परिवार वर्तमान में नंदनवन कॉलोनी फेस-1, मेलरोज बाईपास अलीगढ़ में रह रहा है । वह अविवाहित थे। उनके निधन की सूचना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

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