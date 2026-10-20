अलीगढ़ जिला निशानेबाजी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि संबोधन

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अलीगढ़ में 19 अक्तूबर को लक्ष्य इंस्टीट्यूट में जिला निशानेबाजी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित हुए। मज हर उल कमर मुख्य अतिथि थे। अमित (बेस्ट स्कोरर), परी शर्मा, अनु और समृद्धि को ट्रॉफी मिली। बेस्ट स्कूल ट्रॉफी सेठ एम. आर. जैपुरिया को मिली, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दूसरे और आवर लेडी ऑफ फातिमा तीसरे स्थान पर रहे।

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