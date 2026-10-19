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अलीगढ़ भाजपा महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष बनीं आरती मित्तल

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 19 Oct 2026 02:05 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 02:05 PM IST

भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आरती मित्तल को अलीगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका लक्ष्य महिला मतदाताओं को संगठन के करीब लाना और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय करना है। ... और पढ़ें

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