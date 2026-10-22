आगर स्नातक-शिक्षक निर्वाचन एमएलसी चुनाव मतदान 23 अक्तूबर को

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आगरा शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद खंड चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। अलीगढ़ में इसके लिए 67 बूथ बनाए गए हैं जिस पर 43911 मतदाता अपने मतदाता कर का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टर दीपक शर्मा की रिपोर्ट...

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