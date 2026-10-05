{"_id":"6ac34694268eef6eee049ca6","slug":"video-youth-arrested-with-stolen-scooter-two-mobile-phones-and-cash-recovered-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: चोरी की स्कूटी के साथ युवक गिरफ्तार, दो मोबाइल और नकदी बरामद।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मलपुरा। थाना मलपुरा पुलिस ने चोरी की एक्टिवा स्कूटी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। एसीपी सैंया जसबीर सिंह सिरोही ने बताया कि रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बाईखेड़ा के पास घेराबंदी कर बमरौली निवासी अजीत को चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथी इरफान निवासी शमशाबाद के साथ मिलकर स्कूटी चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की एक्टिवा स्कूटी, दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। पुलिस आरोपी के साथी इरफान की तलाश में जुटी है।

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