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पुलिस को सूचना मिली कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक महिला का शव उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला का शव पंखे के हुक से साड़ी के फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विज्ञापन



पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महिला के लिव-इन पार्टनर से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, महिला के बच्चों और परिवार वालों से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस को सूचना मिली कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक महिला का शव उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला का शव पंखे के हुक से साड़ी के फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महिला के लिव-इन पार्टनर से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, महिला के बच्चों और परिवार वालों से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

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आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक महिला का शव फंदे से लटका मिला है। महिला करीब छह साल से एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मृतका के पहले पति से दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव के पंचनामे की कार्रवाई की।