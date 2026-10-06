VIDEO: मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने से रोकने पर पुलिस से भिड़े सपाई

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर मंगलवार को शहीद स्मारक में संविधान बचाओ–लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ सपा की महिला और यूथ विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक में प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई।

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