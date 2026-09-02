VIDEO: प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का चुनाव कल, इनके बीच होगा मुकाबला

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आगरा में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का चुनाव बृहस्पतिवार को होगा। इसमें अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर नंदन सिंह, डॉक्टर प्रमोद यादव डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह के बीच मुकाबला है। रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने बताया की 134 चिकित्सा इसमें भाग लेंगे। अन्य पदों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है।

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