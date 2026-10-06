VIDEO: मांसपेशियों-सिर में दर्द, बुखार-खांसी से लोग बेहाल

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आगरा। मौसम में बदलाव से बुखार-खांसी के साथ मांसपेशियों और सिर में दर्द के मरीज बढ़ रहे हैं। एलर्जी के साथ सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। चिकित्सकों का कहना है कि अभी महीने भर तक वायरल बुखार परेशान कर सकता है। सोमवार को ओपीडी में 4,304 मरीज पहुंचे।

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