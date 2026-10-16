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VIDEO: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल...पर्चा हाथ में, डॉक्टर गायब! आगरा के अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे मरीज

Dhirendra Singh

Updated Fri, 16 Oct 2026 01:31 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 01:31 PM IST







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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की हड़ताल से मरीज बेहाल हैं। स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल की सेवाओं पर असर पड़ा है। यहां कई विभाग नहीं खुले हैं, जिससे मरीज बिना इलाज के लौट रहे हैं। ... और पढ़ें

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