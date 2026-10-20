{"_id":"6ad72636d9b7c5398a0080a1","slug":"video-kheragarh-administration-tightens-idol-immersion-safety-after-12-deaths-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: उटंगन नदी में पिछले वर्ष 12 मौतों से प्रशासन ने लिया सबक, मूर्ति विसर्जन के लिए खोदे गड्ढे; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: उटंगन नदी में पिछले वर्ष 12 मौतों से प्रशासन ने लिया सबक, मूर्ति विसर्जन के लिए खोदे गड्ढे; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
आगरा के खेरागढ़ में पिछले साल उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 12 युवकों की मौत से सबक लेते हुए प्रशासन इस बार पूरी तरह सतर्क है। रामनवमी पर होने वाले मूर्ति विसर्जन के लिए नदी किनारे गड्ढे खुदवाए गए हैं। एसडीएम नरेंद्र गंगवार, नायब तहसीलदार बबलेश कुमार और एसीपी खेरागढ़ सुनीता चौहान ने विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। खेरागढ़ क्षेत्र में करीब डेढ़ दर्जन स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सैंया के जाजऊ स्थित पार्वती नदी पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मियों को तैनात रहने और लाउडस्पीकर से श्रद्धालुओं को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।